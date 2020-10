13 Kisten für die Tafel

Plankstadt.Die Spendenbereitschaft der Plankstadter Bürger zugunsten der Schwetzinger Tafel „Appel und Ei“ , die die SPD initiiert hat, ist ungebrochen. Dafür ein herzliches Dankeschön, heißt es in einer Pressemitteilung. Nachdem vor Kurzem der Tafel elf volle Kisten mit haltbaren Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln übergeben werden konnten, war die vorhandene Kapazität an den von der Tafel zur Verfügung gestellten Behältern inzwischen wieder fast ausgelastet.

Also bat man den Tafelladen, die Spenden abzuholen und weitere Behälter zur Verfügung zu stellen, was auch prompt geschah. Die Herren Babb und Manz von der Schwetzinger Tafel rückten mit dem Lkw bei der Sammelstelle der Familie Schneider, Im Grund 1 in Plankstadt, an, und luden 13 proppenvoll gefüllte Behälter sowie eine Menge Toilettenpapier (bevor es von Verbrauchern weggehamstert wird) sowie zahlreiche Fruchtsaftkartons ein.

Beispielhafte Menschlichkeit

Natürlich kamen die beiden SPD-Vertreter Jutta und Helmut Schneider mit den Mitarbeitern der Tafel ins Gespräch. Beide Seiten waren sehr angetan von der beispielhaften Menschlichkeit der Spender. Da die Folgen der Corona-Pandemie nicht absehbar sind, kann es gerade für bedürftige Personen zu großen Problemen kommen. Die Aktion wird bis Ende Oktober fortgeführt. Im Plankstadter SPD-Vorstand werden Überlegungen angestellt, im Frühjahr 2021 erneut eine Spendenaktion durchzuführen. sr/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020