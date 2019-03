1,3 Millionen fürs Rathaus

Plankstadt/Ketsch/Altlußheim/Reilingen.Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat den Städten und Gemeinden im Land – auch Plankstadt, Ketsch, Altlußheim und Reilingen – insgesamt rund 257,4 Millionen Euro für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen bewilligt. Davon kommen rund 100,8 Millionen Euro vom Bund, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit können insgesamt 379 städtebauliche Sanierungsgebiete gefördert werden.

Plankstadt bekommt für das Erneuerungsgebiet Ortsmitte II 1,3 Millionen Euro als Finanzhilfeerhöhung zur Modernisierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Rathauses und zur Umgestaltung von Straßen und Plätzen. Auf diese Mittel hatte die Gemeinde bei ihren Planungen zum Rathausum- und -neubau gehofft. Ketsch bekommt für das Erneuerungsgebiet Ortsmitte 1,4 Millionen Euro als Finanzhilfeerhöhung für weitere private Finanzierungen, zum Grunderwerb sowie zur Sanierung des Rathauses. Altlußheim erhält für das Erneuerungsgebiet Altlußheim West 100 000 Euro und Reilingen bekommt für den Ortskern 600 000 Euro.

„Strukturelle Daueraufgabe“

Landtagsabgeordneter Karl Klein (CDU), der zusätzlich zum Wahlkreis Wiesloch für die baden-württembergische CDU-Landtagsfraktion auch den Wahlkreis Schwetzingen betreut, freut sich in einer Mitteilung darüber, „dass meine Bemühungen erfolgreich waren und dass diese Gemeinden eine Förderung erfahren“. „Mit der Förderung setzen wir vor Ort um, was wir landesweit verfolgen: unsere Kommunen lebenswert zu erhalten und zukunftsfähig zu gestalten“, meint Landtagsabgeordneter Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen). „Hier wird an der richtigen Stelle investiert und den Kommunen die Möglichkeit gegeben, ihre Ortskerne sinnvoll zu gestalten“, so der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Daniel Born.

Wie wichtig den Kommunen eine zukunftsfähige Stadtentwicklung ist, zeigt sich daran, dass auch in diesem Jahr mehr als drei Mal so viele Mittel beantragt wurden als zur Verfügung stehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.03.2019