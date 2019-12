15 000 Nutzer bis November

Plankstadt.Für den Bürgerbusverein geht erneut ein erfolgreiches Jahr zu Ende. Der Vorstand und das Fahrer-Team mit ihren Partnern trafen sich daher als kleine Belohnung zu einem vorweihnachtlichen Essen im „Kleinen Plänkschter“.

Vorsitzender Werner Wohlfahrt begrüßte insbesondere Bernhard Müller von der Gemeindeverwaltung, der in Vertretung von Bürgermeister Nils Drescher gekommen war. In seiner kurzen Ansprache dankte Wohlfahrt allen für das im zu Ende gehenden Jahr Geleistete. Man dürfe stolz sein, in diesem Jahr bis einschließlich November mehr als 15 000 Fahrgäste befördert zu haben, so der Vorsitzende. Insgesamt seien es somit seit Beginn des Fahrbetriebs im März 2016 fast 47 000 Nutzer gewesen. Als etwas ganz Besonderes bezeichnete Werner Wohlfahrt den Zusammenhalt und den Teamgeist in der „Bürgerbus-Familie“ – ein ganz wichtiger Teil des Erfolges.

Froh über herzliches Verhältnis

Gemeindevertreter Bernhard Müller würdigte den Bürgerbus als „Alleinstellungsmerkmal“ für Plankstadt, dankte allen Verantwortlichen und hatte für jeden ein kleines Präsent mitgebracht. Nach einem gemeinsamen Abendessen klang der Abend aus mit guten Gesprächen und so mancher Anekdote aus dem Busbetrieb.

Der Vorstand und die Fahrerinnen und Fahrer bedanken sich herzlich bei allen Fahrgästen für das gute Miteinander. „Es ist nicht zuletzt dieses herzliche Verhältnis, warum alle mit so großer Freude bei der Sache sind“, so der Vorsitzende Werner Wohlfahrt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.12.2019