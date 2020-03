Plankstadt/Eppelheim.Die evangelischen Gemeinden haben sich Gedanken zum Umgang mit dem Coronavirus gemacht. In Plankstadt werden die Sonntagsgottesdienste und die musikalischen Andachten bis auf Weiteres stattfinden (für den aktuellen Tag sollte man sich aber auch auf der Homepage www.ekiplankstadt.de vergewissern). Die nächste Andacht in der Passionszeit findet am Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr statt.

Besucher sollten etwa einen Platz Abstand zu ihrem Nächsten lassen. Die Gemeinde wird in der kommenden Zeit darauf verzichten, das Abendmahl zu feiern. Die Jubelkonfirmation ist verschoben und „Geburtstagskinder“ werden erst einmal nicht besucht. Auch die Gruppen und Kreise sowie der Konfirmandenunterricht werden bis einschließlich der Osterferien ruhen. Pfarrerin Christiane Banse ist trotzdem ansprechbar und macht in dringenden Fällen Hausbesuche.

Gottesdienste ohne Abendmahl

Die evangelische Gemeinde in Eppelheim wird bis auf Weiteres Gottesdienste in der Pauluskirche feiern – auch hier ohne Abendmahl. Die Kirche ist täglich geöffnet. Hier finden die Menschen einen Ort der Ruhe und Einkehr. Die Abendmusiken finden mittwochs statt. Außerdem werden alle ab sofort montags und freitags, jeweils um 19 Uhr, zu „15 Minuten Zuversicht“ in die Pauluskirche kommen können.

Bis auf Weiteres pausieren die regelmäßigen Gruppen, Kreise und Chöre. Da die Schulen geschlossen haben, findet auch der Konfirmandenunterricht nicht statt. Der Gottesdienst zur Jubelkonfirmation am 22. März und der Abschlussgottesdienst der Konfirmanden am 29. März sind abgesagt. Die Gemeinde wird an diesen Terminen einen „normalen Gottesdienst“ um 10 Uhr feiern. Die Verantwortlichen müssen auch den Basar absagen, der am 18. und 19. April in der Rudolf-Wild-Halle geplant war. Pfarrerin Cristina Blázquez und Pfarrer Detlev Schilling stehen für Gespräche zur Verfügung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.03.2020