Plankstadt.„Gut, dass wir eine Halle haben“, sagt Christian Preuß, Vorsitzender der Kleintierzüchter, am regnerischen Sonntagmittag, dem zweiten Tag des Gockelfests. Samstags war der Wettergott den Feiernden hold, auch die Plätze im Freien waren besetzt: „Trotz des Fußballspiels“, markiert Preuß eine weitere Einschränkung der Besucherzahl fürs Fest, die nicht komplett durchgeschlagen hat.

Die Pfingstfeiertage sind schon seit Jahren der Termin für alle Plankstadter und ihre Freunde, bei den Goggelrobbern einzukehren. Ein wenig frischen Wind ins Traditionsfest brachten die Verantwortlichen in diesem Jahr. Beginnend mit dem früheren Start am Samstagmorgen, als es bereits um 12 Uhr losging, weil die Gäste das wünschten, um ihr Mittagessen schon hier einnehmen zu können. „Das hat sich aber nicht rentiert“, erzählt der Vorsitzende, dass doch der Samstagmorgen von vielen Menschen zum Einkaufen, Ausschlafen und Wohnung aufräumen genutzt wird, „etwa zur Kaffeezeit füllten sich die Plätze.“

Da kamen auch die Betreiber des Süßwarenstands auf dem Außengelände auf ihre Kosten, dort hatte man am Sonntag über extreme Ruhe zu klagen und hoffte auf einen weniger feuchten Pfingstmontag. Etwas Altes startete als Versuchsballon in diesem Jahr erneut: „Wir beleben die ehemals erfolgreich angebotene Cocktailbar neu“, freute sich Preuß schon darauf, dass der Sonntagabend in der mit bunten Lichtern und gechillter Musik heimelig eingerichteten Wirtschaft bei frisch gemixten Muntermachern ausklingen würde. Wer kam, der konnte sich über eine Leuchtbrille freuen, die jeder Bargast erhielt.