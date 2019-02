200 Freikarten für die Seniorensitzung

Eppelheim.Der Eppelheimer Carneval Club (ECC) „liefert“ auch in diesem Jahr das Programm zur Senioren-Sitzung, die am Sonntag, 24. Februar, im katholischen Gemeindezentrum „Franziskushof“ in der Blumenstraße 33 stattfindet. Die Sitzung beginnt um 14.11 Uhr – Saalöffnung ist bereits um 13.33 Uhr.

Eingeladen sind alle Senioren – gleich welcher Konfession oder Weltanschauung, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei – kostenlose Eintrittskarten bekommt man ab dem heutigen Donnerstag am Schalter der Sparkasse in Eppelheim. Es gibt aus Platz- und Sicherheitsgründen nur 200 Plätze – also „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Der Erlös und eventuelle Spenden kommen der Renovierung des katholischen Gemeindezentrums zugute. Veranstalter ist die katholische Kirchengemeinde, der ECC liefert das Programm. zg

