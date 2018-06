2000 Euro für Notgemeinschaft

Anzeige

PLANKSTADT.Zielstrebige, Suchende und Neugierige geben sich die berühmte Klinke in die Hand beim ersten „Kruuschd und Krempel-Markt“ im Gemeindezentrum. Gespendete Artikel von Kleidung über Kristallglas bis zu Teeservices, Schmuck und Handtaschen in breiter Auswahl luden zum geselligen Stöbern für den guten Zweck ein.

Der Erlös des Marktes soll der Plankstadter Notgemeinschaft zugutekommen, verraten die Organisatoren. Der Impuls zum Markt kam von Rita Wolf im Rahmen eines Treffens im Kulturforum. Lokale Agenda und Kulturforum organisierten den Markt, der unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Nils Drescher stattfand, der auch selbst rund zwei Stunden lang am Markttag Kassendienst beim „Kruuschd und Krempel-Markt“ schob.

Frühzeitig bilden sich Schlangen

Bereits einige Zeit vor der Öffnung der Türen standen die Interessenten schon Schlange vor dem Gemeindezenrum, gut 30 Personen waren frühzeitig vor Ort für den ersten Blick aufs Angebot. Kaum einer verließ einige Zeit später den Saal ohne eine Tüte in der Hand, was bereits im Marktverlauf darauf hinwies, dass man sich über Einnahmen für in Not geratene Mitbürger freuen darf, denen damit finanziell oder mit Sachleistungen wirklich geholfen werden kann.