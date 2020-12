2000 Euro für Notgemeinschaft

Plankstadt.Spenden in „normalen“ Zeiten sind bereits ein Zeugnis von Nächstenliebe und Achtung aller Mitbürger – umso mehr sind Spenden in der aktuellen Corona-Krise hoch zu schätzen, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Das ortsansässige Unternehmen Corden Pharma ging in diesem Winter einen besonderen Schritt und rief die Mitarbeiter zu Spenden für die Notgemeinschaft der Gemeinde auf. „Wir sind sehr dankbar für diese Aktion, die Wärme zeigt und schenkt“, freute sich Bürgermeister Nils Drescher über 810 Euro, die sinnigerweise in einem Erlenmeyerkolben als Symbol für den Chemiekonzern überreicht wurden.

Gutes leisten

Dass üblicherweise Einnahmen aus dem Weihnachtsmarkt die Spendenkasse für die Unterstützung unverschuldet in Not geratener Bürger füllen, der in diesem Jahr jedoch ausfällt, schilderte Drescher. Eine Zahlung für Weihnachten an besonders Bedürftige wurde dennoch gegeben, da komme die Mitarbeiterspende und die großzügige Aufstockung seitens des Unternehmens auf einen Gesamtbetrag von 2000 Euro sehr gelegen. Lutz Henkel, der neue Geschäftsführer der Corden Pharma, Christina Simons, Leiterin der Unternehmensentwicklung und Kommunikation, und Sabrina Schuster, die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, erklärten ihrerseits die Freude darüber, am Unternehmensstandort etwas Gutes leisten zu können. Die Barspende wurde gerne entgegengenommen, der Aufstockungsbetrag wurde bereits dem Notgemeinschaftskonto gutgeschrieben. zg

