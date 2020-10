32 Personen im Seniorenheim sind mit Corona infiziert

Plankstadt. In einem Seniorenheim in Plankstadt haben sich 32 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert, teilt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Nachdem am Dienstag, 20. Oktober, bekannt geworden war, dass eine Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hatte das Gesundheitsamt am Donnerstag, 22. Oktober, 44 Mitarbeitende sowie 59 Bewohner testen lassen. Es gab dabei in der Einrichtung insgesamt 31 positive Abstriche - neun von Mitarbeitenden, 22 von Bewohnern. Ein geringer Teil des Personenkreises wurde über niedergelassene Ärzte und nicht über die Flächentestung abgestrichen - daher liegen momentan noch nicht alle Ergebnisse vor.

Von dem Ausbruchsgeschehen aktuell betroffen sind zwei von drei Wohnbereichen des Seniorenheims - für beide Bereiche bestehen ein Aufnahmestopp so-wie ein Verlegungs- und Besuchsverbot. Der dritte Wohnbereich wurde noch nicht getestet. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen und entscheidet in Absprache mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen. zg

