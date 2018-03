70 Mal müssen die Kameraden zum Einsatz

Anzeige

Insgesamt haben die Feuerwehrleute 860 Einsatzstunden erbracht. 33 der Einsätze fanden in der Zeit von 18 bis 7 Uhr statt. Der einsatzreichste Wochentag ist der Freitag mit 15 Einsätzen. „Hinzugerechnet zur Gesamtzahl der Einsätze müssen noch Brandwachen und Ordnungsdienste, Sicherheitsdienste bei Umzügen, Teilnahme an überörtlichen Veranstaltungen, Sitzungen, Übungs- und Ausbildungsdiensten, technischen Diensten werden, was die Gesamtzahl der Tätigkeiten um 47 erhöht. Setzt man diese Zahl ins Verhältnis der Wochen eines Jahres, so bleiben den Angehörigen gerade einmal fünf Wochenenden, wenn nicht gerade dann noch ein Einsatz zu erledigen war“, machte Jürgen Wagenmann klar.

Drei im Dienst Verletzte

Er musste auch vermelden, dass sich insgesamt drei Feuerwehrangehörige im Dienst verletzt haben, wovon ein spektakulärer Unfall während der Hauptübung zu verzeichnen war. „Nutzt euer Ausbildungswissen und setzt euren Einsatz-Enthusiasmus mit Sorgfalt und Bedacht ein. Denn helfen kann nur derjenige, der der Hilfe anderer nicht bedarf“, appellierte Wagenmann an die Truppe.

Ein großes Thema im Bericht des Kommandanten Uwe Emmert waren die Fahrzeuge. Die Wehr konnte nämlich im vergangenen Jahr einen neuen Mannschaftstransportwagen in Empfang nehmen, dessen Beschaffung sich über vier Jahre erstreckt hat.

Ähnliches könnte beim neuen Hilfeleistungsfahrzeug drohen. „Nachdem bereits Mitte 2016 der erste Zuschussantrag abgelehnt wurde, erfolgte die zweite Ablehnung im Juni 2017. Da der Gemeinderat beschlossen hatte, nach der zweiten Ablehnung das Fahrzeug ohne Zuschuss zu beschaffen und im Dezember bereits der Vertrag mit dem Beraterbüro geschlossen wurde, hatten wir natürlich eine Fahrzeugbeschaffung ohne Normzwänge geplant. Leider mussten wir erst kürzlich, bei der ersten Besprechung mit dem Beraterbüro, erfahren, dass die Verwaltung nochmals einen Zuschuss beantragt hat, so dass die Ausschreibung natürlich nach Norm erfolgen muss und unsere letzten Planungen unnötig waren“, erklärte Emmert.

Förderantrag doch gestellt

Bürgermeister Nils Drescher erläuterte den Umstand: „Wir mussten aus rechtlichen Gründen, weil es möglich war, einen Förderantrag stellen. Ich hoffe nun im dritten Anlauf auf eine tatsächliche Förderung. Der Zuschlag soll spätestens im September erfolgen, die Auslieferung dann hoffentlich spätestens im ersten Quartal 2020.“

Die Feuerwehr ist auch daran interessiert, sich weiterzubilden, hat im vergangenen Jahr das Tagesseminar „Patientengerechte Unfallrettung“ absolviert. „Leider mussten wir diese Ausbildung einkaufen, da sich das Land in den vergangenen Jahren aus den Mannschaftsausbildungen komplett zurückgezogen hat“, bedauerte der Kommandant, „aktuelle Bestrebungen seitens des Kreisfeuerwehrverbandes, eine eigene Ausbildungsstätte in unserem Unterkreis zu installieren, sind leider noch Zukunftsmusik, obwohl bereits der Kreis Sondermittel für dieses Projekt zugesagt hat.“

Technisch hat sich im vergangenen Jahr bei der Freiwilligen Feuerwehr auch etwas getan, denn das Gerätehaus wurde mit DSL-Anschluss ausgestattet. Zusätzlich freut sich die Wehr nun auf eine neue Homepage.

Kommandant Uwe Emmert blieb am Ende nur noch, sich zu bedanken bei „allen Angehörigen unserer großen Feuerwehrfamilie, die täglich dieses außergewöhnliche Hobby tolerieren“.

