900 000 Euro für Ortsmitte

Plankstadt.Nachdem es vor wenigen Wochen für die Gemeinde bereits gute Nachrichten bezüglich einer Förderung für die Mehrzweckhalle gab (wir berichteten), herrscht nun bereits wieder Grund zur Freude. Denn das Land Baden-Württemberg unterstützt die Gemeinde mit 900 000 Euro. Das ist laut Pressemitteilung vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau die „Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet“.

Nachdem die Fördermittel für die städtebauliche Sanierung (Sanierungsprogramm Ortsmitte II) bereits im letzten Jahr um 1,3 Millionen Euro aufgestockt wurden, kommen nun nach einer von der Gemeinde beantragten Aufstockung noch einmal die besagten 0,9 Millionen Euro hinzu. Das Geld wird für die Rathaussanierung mitsamt dem Umzug des Bürgerbüros in das benachbarte Sparkassengebäude sowie die weitere Sanierung der Ortsmitte verwendet.

„Mein persönlicher Dank gilt den Landtagsabgeordneten Karl Klein (CDU), Manfred Kern (Grüne) und Daniel Born (SPD), die sich für unsere Gemeinde in Stuttgart eingesetzt haben. Ich freue mich sehr über diese Zusage des Landes“, zeigte sich Bürgermeister Nils Drescher erfreut über die positive Nachricht. „Das Geld kommt zur richtigen Zeit nach Plankstadt, denn die geförderten Bauvorhaben Rathaussanierung mit dem neuen Bürgerbüro im Gebäude der Sparkasse haben bereits mit dem ebenfalls geförderten Umzug in die Containeranlage begonnen. Auch die geplante Sanierung der Ortsmitte können wir nun bedarfsgerecht angehen“, so Drescher. grö

