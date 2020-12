Ab 2022 braucht es mehr Plätze im Kindergarten

Plankstadt.Wie viele Kindergartenplätze werden benötigt und wie viele im Krippenbereich? Wie viele Kinder werden in den nächsten Jahren das entsprechende Alter erreichen? Auf diese Fragen muss Martina Mehrer, die im Rathaus für Kinderbetreuung, Grundschulen, Senioren und Eheschließungen zuständig ist, eine Antwort haben.

Die Bedarfsplanung für die nächsten Jahre stellte sie dem Gemeinderat in seiner Dezembersitzung – gestaffelt nach den Altersgruppen – vor. Dabei war zunächst die Gruppe der unter Dreijährigen an der Reihe, die ja bei Bedarf in die Krippe gehen. Seit September gab es einige Zuzüge von jungen Familien im Antoniusquartier, die auch rund zehn Kinder in diesem Altersbereich umfassen. Auch in der Ortsmitte gibt es einen vermehrten Zuwachs an Familien.

Die Gruppen ab zwei Jahren in kirchlichen Einrichtungen sind belegt. Gleichzeitig ist der Bedarf bei der Zehn-Stunden-Betreuung weiter rückläufig. In der Gemeinde gibt es drei Tagespflegeeltern, damit konnte Martina Mehrer zwei neue Tagesmütter gewinnen. Außerdem gibt es freie Plätze bei der Kindertagespflege „Klapperstorch“ von Infamilia. Als Fazit kann Martina Mehrer sagen, dass in dieser Altersgruppe derzeit kein Handlungsbedarf besteht. „Das Angebot wird gut nachgefragt und für die nahe Zukunft sind ausreichend Plätze für Neuzugänge aus Neubaugebieten vorhanden“, erklärte sie.

Ein klein wenig anders sieht es in der Gruppe der Dreijährigen aus. Dort sind nur noch wenige Plätze frei. Hinzu kommt, dass die Prognosen einen erhöhten Bedarf ab Mai 2022 zeigen, der von den vorhandenen Plätzen nicht gedeckt werden kann. Im Antoniusquartier sind etwa 15 Kinder in diesem Altersbereich zugezogen. Ab 2023 wird es weitere Zuzüge durch das Neubaugebiet „Kantstraße Nord“ geben. Außerdem wird es durch eine Verjüngung der Ortsmitte voraussichtlich weitere Zuzüge geben.

Containeranlage nutzen

Martina Mehrer schlug deshalb vor, ein Konzept zu erarbeiten, um nach dem Umzug der Verwaltung in das neue Rathaus die vorhandene Containeranlage nutzen zu können. Dort könnten ein bis zwei Gruppen untergebracht werden. Zudem gibt es eine Übergangslösung im Notfall. Dann kann eine Gruppe nämlich mit zwei Kindern über der Betriebserlaubnis überbelegt werden. Die Höchstzahl beträgt jedoch 28 Kinder pro Gruppe.

An den Grundschulen ist der Betreuungsbedarf gedeckt, auch wenn es an der Friedrichschule teilweise Raumprobleme gibt. Dort werden derzeit 178 Schüler und Schülerinnen betreut. Die Räume sind allerdings an der Kapazitätsgrenze, 55 Kinder werden mit einem Mittagessen versorgt. Aber eine Lösung ist in Sicht. Aufgrund der räumlichen Nähe des evangelischen Gemeindehauses zum Schulgelände der Friedrichschule und der Bereitschaft aller Beteiligten, wird aktuell in einer Arbeitsgruppe der Entwurf eines Mietvertrags zu einer langfristigen Anmietung von Räumen durch die Gemeinde für eine Schulmensa und Betreuungsräume erarbeitet. Und es gibt noch eine Nachricht aus der Friedrichschule: Rektor Uwe Emmerich wird zum Schuljahresende in den Ruhestand gehen. Somit muss seine Stelle ausgeschrieben werden.

An der Humboldtschule werden 222 Kinder betreut, davon 91 im Ganztagsbetrieb. Damit ist der Betreuungsbedarf gedeckt, so Mehrer. Der Ganztagsbereich nehme zu. Dazu solle es außerdem an beiden Schulen eine Arbeitsgruppe geben, da ab 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen kommen könnte.

An den Schulen muss in Zukunft das Kontingent für die Schulsozialarbeit erhöht werden, wenn man von Fördermitteln profitieren möchte. Darüber soll aber erst im Frühjahr entschieden werden.

Zukunft im Blick

Für den Gemeinderat galt es Kenntnis zu nehmen. Die Räte dankten Martina Mehrer für die übersichtliche Aufbereitung und akribische Zusammenstellung der Zahlen. „Es braucht uns nicht bange zu werden. Die Zahlen sind erfreulich und wir haben die Zukunft im Blick“, befand Ulrike Breitenbücher von der Plankstadter Liste. Isabel Heider von der CDU regte die Einrichtung eines integrativen Kindergartens an, um das vielfältige Angebot noch auszuweiten. Thomas Burger (Grüne Liste) war stolz auf das gut in die Betreuung investierte Geld. „Wir können beim Vorschlag, die Container als Kindergarten zu nutzen, allerdings nicht mitgehen. Da sollte man andere Möglichkeiten in Betracht ziehen“, bat er. Bürgermeister Nils Drescher sicherte zu, dass mehrere Möglichkeiten geprüft würden. „Noch ist ja nichts zu entscheiden, aber wir bereiten uns frühzeitig vor“, meinte er abschließend.

Der Beschluss, die Verwaltung damit zu beauftragen, ein Konzept für eine eventuell notwendige Einrichtung zusätzlicher Kindergartengruppen zu erarbeiten und Verhandlungen über eine langfristige Anmietung von Räumen im evangelischen Gemeindezentrum mit der evangelischen Kirchengemeinde zu führen, ging einstimmig durch.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.12.2020