Abbruch für 160 000 Euro

Plankstadt.Durch den Umzug der Gemeindeverwaltung in die Containeranlage am Festplatz (wir berichteten) ist der Umbau und teilweise Neubau des Rathauses ja bereits in wahrnehmbare Nähe gerückt. Nun hat der Gemeinderat die Abbrucharbeiten vergeben. Abgerissen wird der Anbau an das historische Rathaus, der aus den 1960er Jahren stammt. Der denkmalgeschützte historische Bau bleibt hingegen erhalten und wird saniert. Schließlich kommt ein neuer, moderner Anbau an das Gebäude.

Die Abbruch- und Erdaushubarbeiten gehen an die Firma Berger aus Plankstadt und werden laut Angebot rund 160 000 Euro kosten, wie Ortsbaumeister Andreas Ernst in der Gemeinderatssitzung darlegte. Gemeinderat Andreas Berger verließ zu diesem Tagesordnungspunkt den Ratstisch wegen Befangenheit, da ihm die Firma gehört. In der Kostenberechnung waren für den Posten 236 000 Euro vorgesehen, so dass der tatsächliche Auftrag nun knapp 80 000 Euro darunter liegt. Zehn Firmen hatten ihre Angebote eingereicht.

Die Fraktionen fassten keinen einstimmigen Beschluss. Plankstadter Liste, CDU und Grüne Liste stimmten für die Auftragsvergabe genauso wie Kerstin Engelhardt von der SPD. Jutta Schneider und Dr. Dr. Ulrich Mende von der SPD stimmten gegen den Beschlussvorschlag.

Insgesamt sind für die Rathaussanierung und den Neubau Kosten von 4,5 Millionen Euro berechnet worden. Der Abbruch des Rathausanbaus und die Entkernung des denkmalgeschützten Altbaus sind für den April geplant, die Altbausanierung und der Neubau stehen ab Juni an. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich zweieinhalb Jahre. grö

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020