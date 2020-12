Abendandacht mit Adventsliedern

Plankstadt.Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Mittwoch, 9. Dezember, um 19 Uhr zur dritten musikalischen Abendandacht in die evangelische Kirche ein. Musikalische Andachten ohne die schönen Adventslieder? Das ist unmöglich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Martina Mehrer habe die beliebtesten Adventslieder in ihr Programm aufgenommen und werde bei der Andacht für die Besucher singen. „Singen Sie einfach im Herzen mit, wenn die vertrauten Choräle erklingen. Das eine oder andere Lied aus unseren Nachbarländern ist auch mit dabei, denn Freude soll ja grenzenlos sein“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

„Shine, Jesus, shine“, bittet eines der englischsprachigen Lieder und erinnert an das Licht, das von dem Kind in der Krippe ausgeht. Christiane Banse erzählt außerdem davon, dass in all unsere Dunkelheiten immer ein Hoffnungsschimmer leuchtet, seit das Wunder der Weihnacht geschah. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.12.2020