Anzeige

Eppelheim.Noch rechtzeitig zum Saisonende haben die Kinder der Eishockey- und Laufschule „Kidz on Ice“ ihre neuen Trikots erhalten und beim letzten Laufschulturnier der Saison eingeweiht, heißt es in einer Pressemitteilung der Eisbären. Bei „Kidz on Ice“ können Kinder zwischen drei und zehn Jahren das Schlittschuhlaufen lernen und werden ans Eishockeyspiel herangeführt.

Die Eishockeysaison wird für die Öffentlichkeit mit der „Abtauparty“ am morgigen Samstag von 19 bis 22 Uhr abgeschlossen. Der Sonntag, 22. April steht dann ganz im Zeichen des Saisonendes für den Verein und ab mittags werden die aktiven Eishockeykinder ihren Eltern auf dem Eis zeigen, wie man Eishockey spielt.

Auch die Eiskunstläufer der TG Worms zeigen ab 16.30 Uhr ihre elegante Eiskunst einem großen Publikum. Ab 12 Uhr ist der Grill mit Steaks und Bratwürsten bereit, alle Hungrigen kulinarisch zu versorgen. Bis September machen die Eisbären dann eine kleine Eispause. zg