Abwechslung in der Glühweinzeit

Plankstadt.Nur noch eineinhalb Wochen bis zum großen Fest – höchste Zeit, in Weihnachtsstimmung zu kommen! In der Ortsmitte von Plankstadt, in Sichtweite der imposanten Kirche St. Nikolaus, lockt an diesem Wochenende passenderweise der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt. Auf dem Rathausplatz und im hell erleuchteten Gemeindezentrum gibt es dabei nicht nur abwechslungsreiche kulinarische Angebote, sondern

...