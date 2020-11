Acht neue Ministranten aufgenommen

Plankstadt.In der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus ist es seit vielen Jahren Tradition, dass am Christkönigsfest anlässlich eines feierlichen Gottesdienstes neue Ministrantinnen und Ministranten aufgenommen werden.

Durch Corona gestaltete sich die Aufnahme dieses Jahr etwas schwierig, aber mit genügend Abstand und einer Mund-Nase-Bedeckung konnte Pfarrer Reinholdt Lovasz die acht Mädchen und Jungen feierlich in die Ministrantengemeinschaft aufnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Gesegnete Plakette

Auch die beiden Gruppenleiter der neu aufgenommen Ministrantinnen und Ministranten, Friedrich Best und Max Gund, zeigten sich stolz und freuen sich, dass sich trotz der schwierigen Situation so viele Kinder für den Dienst in der Kirche begeistern. Johannes Steinberg stellte die neuen Ministrantinnen und Ministranten vor und Pfarrer Lovasz überreichte ihnen gemeinsam mit Katharina Best eine gesegnete Plakette, eine Urkunde und einen Ministrantenausweis, der sie immer an diesen feierlichen Tag erinnern soll.

Anlässlich dieses Festgottesdienstes wurde auch bekannt gegeben, dass Katharina Best ihr Amt als Oberministrantin niederlegt. Marion Kolb überreichte ihr im Namen der Pfarrgemeinde ein kleines Präsent für ihr langjähriges Engagement und sagte, sie freue sich, dass Katharina Best den Ministranten, auch als Gruppenleiterin, weiterhin erhalten bleibe.

Dann begrüßte sie Lina Kops in ihrem neuen Amt als Oberministrantin, welches sie zusammen mit Johannes Steinberg ausüben wird. Corona-bedingt musste der traditionelle „Bunte Nachmittag“ nach dem Gottesdienst ausfallen, aber auch im neuen Kirchenjahr werden nun 67 Ministranten die Kirche vor Ort mitgestalten, so die Pressemitteilung abschließend. zg

