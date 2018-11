Acht Wochen auf dem Weg

Plankstadt.Die Landfrauen konnten ihre Mitglieder und Gäste zu einem interessanten Vortrag einladen. Carmen Knauer begrüßte Silvia Faller zum Thema Rucksackgeschichten vom Pilgern auf dem Jakobsweg. Faller startete für acht Wochen alleine mit Wanderführer. Allerdings wählte sie nicht die vielen bekannte Route durch Frankreich und Spanien, sondern sie suchte die Herausforderung und startete in Portugal über den nahezu unbekannten Pionierweg „Via Lusitana“.

Sie erfuhr schon bald, dass dieser Weg kein leichter sein wird, heißt es in einer Pressemitteilung. Keinerlei Markierungen, keine Pensionen oder Refugien, sehr wenig Übernachtungsmöglichkeiten erwarteten sie. Dazu kamen unfreundliche Portugieser, die mit einer Frau mit grünem Rucksack nichts anzufangen wussten. In Bars oder Cafés wurde sie nicht bedient, es gab schon mal eine Orange und Müsliriegel aus ihrem Rucksack als Abendessen. Sie folgte ihrem Bauchgefühl, mit Hitzebläschen an den Füßen, weit und breit kein Baum, der ihr mal ein wenig Schatten spendete. Nach mühsam gelaufenen 230 Kilometern stellte sie fest, dass nicht nur die Füße, sondern auch die Seele Blasen hatte.

Endlich ein gelber Pfeil

So entschloss sie sich, in Spanien weiterzulaufen. Von dort aus folgte sie dem „Camino Sanabres“ im spanischen Galicien. Endlich gab es mal einen gelben Pfeil mit Jakobsmuschel. Nach 800 Kilometern am Ziel angekommen, genoss sie es, alleine für sich zu sein, nach vielen Jahren Seelenbalast abgelegt zu haben und erkannte: Ich danke dem Leben, das mir so viel gegeben hat.

Mit viel Applaus verabschiedeten die Landfrauen die Referentin Silvia Faller und sind sicher: Da sie vom „Pilgervirus“ befallen ist, wird man zu gegebener Zeit gerne wieder von ihr hören. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.11.2018