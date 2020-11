Adventsandachten drehen sich um das Licht

Plankstadt.„Vieles ist gerade oder wird immer wieder anders. Auch bei uns in der evangelischen Kirche muss seit November während des Gottesdienstes eine Maske getragen werden und singen dürfen wir leider noch nicht, zumindest nicht zusammen in der Kirche“, schreibt Pfarrerin Christiane Banse in einer Pressemitteilung.

Aber eines ist klar: Advent und Weihnachten werden kommen, und auch die Kirche ist da mit einem vielfältigen Gottesdienstangebot wie jedes Jahr vertreten, um Kraft zu tanken für den Alltag. Beispiele dafür sind musikalische Adventsandachten unter dem Motto „Mache dich auf und werde Licht“ immer mittwochs ab dem 25. November in der Kirche oder ein familiengeeigneter Gottesdienst am Sonntag, 29. November, erster Advent, um 11 Uhr. Dieser wird parallel gestreamt und zwar nicht nur nach Hause, sondern auch ins evangelische Gemeindehaus, sodass vor Ort insgesamt 76 Menschen Platz haben – unbegrenzt viele natürlich zu Hause vor dem Bildschirm. Die nächste Adventsandacht, zu der man sich noch anmelden kann, findet am Mittwoch, 2. Dezember, um 19 Uhr statt. Der Titel lautet „Sternenlicht“. Liturgin ist Katrin Borrmann und es soll Musik für zwei Streicher von den Stieger-Zwillingen zu hören sein. „Shine, Jesus, shine“ heißt es mit Christiane Banse am Mittwoch, 9. Dezember, ebenfalls um 19 Uhr. Für Musik sorgt Tina Mehrer. Die letzte Adventsandacht findet dann am 16. Dezember um 19 Uhr statt und steht unter dem Titel „Wie schön leuchtet der Morgenstern“. Für die Liturgie zeichnet Christine Schlörholz verantwortlich, Musik gibt es von Susanne Bohn am Akkordeon und anderen Orgeln.

Im Pfarramt anmelden

Zu allen musikalischen Andachten und Adventsgottesdiensten ab dem 25. November bitten die Verantwortlichen alle Interessierten, sich im Pfarramt unter Telefon 06202/2 15 65 anzumelden. Nur so könne garantiert werden, dass man einen Platz hat. „Trauen Sie sich und wir hoffen, dass dann noch ein Platz für Sie frei ist“, schreibt Christiane Banse.

Die Anmeldung zu den musikalischen Andachten sollte bis zu dem Montag vor der Andacht, in der man gehen möchte, vorliegen. Die Anmeldung zu den Adventsgottesdiensten sollte bis zu dem Donnerstag vor dem Gottesdienst, den man besuchen möchte, vorliegen.

Weihnachten wird es wieder anders: Für den Besuch der Weihnachtsgottesdienste liegen ab sofort unentgeltliche „Tickets“ aus, die Interessierte im Pfarramt oder in der Gemeindebücherei abholen können. „Wir hoffen, Sie finden einen Gottesdienst, der Ihnen guttut und Ihnen Kraft spendet in dieser Zeit. Kraft, die Sie dann wieder an jemanden weitergeben können. Seien Sie behütet“, wünscht die Pfarrerin allen zum Abschluss der Pressemitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.11.2020