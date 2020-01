Ahornbäume müssen weichen

Plankstadt.Die ersten Vorboten des Umzugs in das Container-Rathaus waren am Mittwoch rund ums Rathaus hörbar und sichtbar, teilt die Gemeinde mit. Die beiden Ahornbäume im „Garten der Freundschaft“ auf der Westseite des Verwaltungsgebäude-Anbaus wurden scheibchenweise von einer Fachfirma gefällt – alles im Einklang mit den zeitlichen Bestimmungen, wie Bernhard Müller vom Umweltamt betont. Hintergrund ist der bevorstehende Abriss des Rathausanbaus, der mit dem Umzug der Ämter ab Mitte Februar beginnt. Das Außengelände in direkter Nachbarschaft zum Festplatz ist bereits angelegt. Hier wurden unter anderem im Bauhof zwischengelagerte Bäume gepflanzt.

Der „Garten der Freundschaft“ wird, soweit als möglich, abgebaut, eingelagert und nach Fertigstellung des Neubaus, ergänzt durch einen Brunnen, an gleicher Stelle neu eingerichtet. zg

