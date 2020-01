Aktive freuen sich auf gute Stimmung

Plankstadt.Die Zahl fünf spielt in diesem Jahr beim Plankstadter Carneval Club (PCC) eine besondere Rolle. Nicht nur, weil die Fasnacht allgemein als fünfte Jahreszeit gilt. Sondern vor allem, weil der Verein auf 50 Jahre Bestehen zurückblicken kann. Unter diesem Motto soll daher auch die Prunksitzung stehen, zu der der PCC am Samstag, 8. Februar, einlädt. Beginn soll um 19.31 Uhr sein, Einlass bereits um 18.30 Uhr.

Als Örtlichkeit freut sich der Verein auf das katholische Gemeindezentrum in der Schwetzinger Straße 33. Dort hatte die Prunksitzung – nachdem in der Mehrzweckhalle leider einige Plätze leer geblieben waren – eine neue Heimat gefunden. „Die Stimmung war super“, erinnert sich der Vorsitzende Hans-Peter Rossrucker gerne an das vergangene Jahr. Deshalb habe man sich entschieden, die Veranstaltung wieder dort durchzuführen.

Ansonsten erwartet das Publikum die gewohnte Mischung aus Gemütlichkeit, Unterhaltung und Genuss. Schnitzel mit Pommes, Würstchen und Käsebrötchen stehen als Stärkung auf der Speisekarte, Getränke sowieso – damit Hunger und Durst dem Feiern nicht im Weg stehen können. Immerhin darf in der Fasnacht kurz vor der Fastenzeit noch einmal richtig zugelangt werden. Auch für das Programm verspricht der PCC gute Unterhaltung. „Wir haben richtig tolle Künstler eingeladen“, macht Hans-Peter Rossrucker klar. Bütten, Tänze, Gesang – alles ist dabei. Allen voran haben sich die Garden des Vereins bereits auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Auch die Solisten, Tanzmariechen Lina Gaa und Juniorentanzmariechen Alina Bellendier, freuen sich darauf, dem Publikum ihr Können zu zeigen. Das Männer- und Frauenballett darf dabei nicht fehlen.

Kostüme erwünscht

In der Bütt dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf Boxer & Michel freuen. Die beiden sind in der Region bekannt für ihre schmissigen Reden. Aber das war natürlich nur ein Vorgeschmack auf das gut gefüllte Programm.

Wünschenswert ist – wie sollte es zu Fasnacht anders sein – dass die Besucher im Kostüm erscheinen. „Ich werde als Elferrat mein Ornat tragen. Aber auf mein besonderes Kostüm bei der Playbackshow freue ich mich schon“, verrät Rossrucker. Was genau bei der Playbackshow passiert, ist aber noch ein Geheimnis. Schließlich sollen die Zuschauer noch gespannt sein.

Die meisten der rund 35 aktiv engagierten Vereinsmitglieder helfen mit, damit der Abend ein voller Erfolg wird. „Wir sind zufrieden mit der Entwicklung im Verein“, erklärt der Vorsitzende. Es sei ein Aufschwung da. Es sei das Ziel gewesen, den Verein nach vorne zu bringen und das habe geklappt. Hans-Peter Rossrucker ist seit fünf Jahren dabei und „muss die Fasnacht noch lernen“, wie er meint.

Dabei kann er auf Unterstützung durch die „Routiniers“ zählen. Was er dabei ein wenig unterschätzt hat: „Die Fasnacht ist ein Ganzjahresgeschäft“, meint er. So begann die Planung der Prunksitzung nicht erst vor einige Wochen. „Nach der Prunksitzung ist vor der Prunksitzung“, sagt Rossrucker und lacht. Schließlich seien die Künstler schnell wieder ausgebucht, so dass man sie am besten direkt nach der Veranstaltung schon auf das nächste Jahr anspricht.

Weitere Veranstaltungen, bei denen der PCC involviert ist, ist der Backenbläserumzug, der am 16. Februar stattfindet, sowie die Kerwe im Herbst. Aber jetzt geht es erst einmal um einen schönen Abend bei der Prunksitzung, wie Hans-Peter Rossrucker betont.

Gerne mehr Beteiligung

Er hofft dabei auch auf die Beteiligung der „Plänkschter“, denn die Sitzung lebt in hohem Maße von den Zuschauern, die für Stimmung sorgen. „Einige waren im vergangenen Jahr zu Gast und dabei so begeistert, dass sie dieses Jahr auf jeden Fall wiederkommen“, freut sich Rossrucker. Wenn es nach ihm ginge, dürften sich aber auch noch mehr Besucher von der Stimmung begeistern lassen.

