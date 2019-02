Alle Müllschnippsel wandern schnell in den blauen Sack

Plankstadt.Schnell schnappen sich die Teilnehmer eine Greifzange und einige blaue Müllbeutel, denn dann kann es schon losgehen: Bei der Aktion „Plankschd werd gekehrt“engagieren sich Bürger, um ihre Gemeinde sauberer zu machen. Dazu gehören an diesem Samstagmorgen auch Claudia Neumann mit den drei Jungs Moritz (10), Adrian (10) und Mika (11). Sie fangen direkt am Rathausplatz an und gehen auf Müllsuche.

Wenn man erst einmal darauf achtet, finden sich erstaunlich viele Schnippsel auf dem Boden. „Wir machen meist etwa vier solch großer Müllsäcke voll“, kündigt Claudia Neumann an. Die Gruppe ist nicht zum ersten Mal dabei. „Mein Sohn Moritz sollte ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass man Müll nicht einfach auf den Boden wirft“, erklärt Neumann, warum sie vor vier Jahren zum ersten Mal mitgemacht haben. Weiter geht es in Richtung Friedrichschule. In den beiden kleinen Hecken an der Straße vor dem Schulhaus werden die fleißigen Müllsammler schnell fündig. Kleine Schnapsflaschen, Verpackungen von Süßigkeiten, ja sogar schwarze Tüten mit Hundekot – alles wandert in die stabilen Mülltüten. „Das Gute an der Aktion ist, dass man an der frischen Luft ist, Bewegung hat und etwas für die Umwelt tut“, zählt Moritz auf, warum er gerne mitmacht.

Matratze entsorgt

Auf halber Strecke zum Spielplatz an der Bahnstraße treffen sie Alejandra Riley (12). „Wir sind relativ neu zugezogen und wollen uns integrieren“, erklärt ihr Vater die Teilnahme der Familie an der Aktion. Er wundert sich ein wenig über den Termin, schließlich sei am nächsten Tag Backenbläserumzug, wo direkt neuer Müll anfalle. „In der Schule haben wir schon über das Thema Müll gesprochen“, erklärt Alejandra. Dann zieht die Familie weiter – nicht ohne sich liebevoll um die „großen Brocken“ an Müll zu streiten.

Am Spielplatz steht schon ein großer gefüllter Müllsack am Gehweg bereit – diese holen Mitarbeiter der Gemeinde heute ab – und eine alte Matratze hängt über dem Geländer. David Giedke hat dies mit seinen Kindern Ida und Matthis gesammelt. „Wir haben aber bei allen unseren Spaziergängen unsere Greifzangen dabei“, verrät er, dass ihr Engagement mit der Aktion einmal im Jahr eben nicht endet.

Zum ersten Mal hat die Gemeinde die Aktion auch mit einem Landschaftspflegetag verbunden. Die Hecke im Jungholz wird auf Vordermann gebracht. „Abschnittsweise wird das Gehölz auf den Stock gesetzt, also abgeschnitten, um so die Struktur der Hecke zu verjüngen und auch das Wachstum anzuregen“, erklärt Katrin Naumann vom Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar, der die Aktion mit der Gemeinde geplant hatte.

„Wir sind verantwortlich für das Gemeinwohl, deswegen habe ich mich für diesen Dienst an der Natur entschieden – und mein Fitnessprogramm habe ich dann auch schon absolviert“, verrät Thomas Hrubyj (58), der auch schon öfters beim Müllsammeln geholfen hat, an diesem Tag aber Äste wegräumt. Am Ende steht für alle fleißigen Helfer ein Essen an. „Ein bisschen Belohnung muss ja schließlich sein“, meint Claudia Neumann und lächelt. grö

