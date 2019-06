Alles ist hier erlaubt – außer abpausen

Plankstadt.Normalerweise ist der Wasserturm Ort für Kunstausstellungen. Doch an diesem Tag ist er auch ein Ort, an dem Kunst entsteht. Die Malkurse des Kulturforums gehen nämlich nach dem Erfolg im vergangenen Jahr in die nächste Runde und diesmal ist das „Schwarzwaldmädel“ als Motiv an der Reihe. Ich bin diesmal auch dabei und schon ganz gespannt, was mich erwartet.

Im Wasserturm sind bereits

...