Anzeige

Plankstadt.Heimatfreunde und kulturell Interessierte sollten ihren Kalender zücken: Zum ersten Mal in diesem Jahr hat das Heimatmuseum in der Schwetzinger Straße 17 geöffnet. Seine Pforten schwingen auf am morgigen Sonntag. Ein Besuch ist dann von 14 bis 17 Uhr möglich. Nicht nur das alte Bauernhaus, sondern auch die Dauerausstellung in der Scheune können besichtigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums.

Auch ein zeitlich begrenztes Schmankerl wartet: Die aktuelle Jahresausstellung „Alles Glas“ zeigt, wo uns im täglichen Leben Glas begegnet. Außerdem ist in der Sonderausstellung allerlei Interessantes über die Entdeckung und Herstellung von Glas zu erfahren.

Ebenso sind Sonderführungen möglich, so die Pressemitteilung abschließend. Diese richten sich beispielsweise an Schulklassen, Kindergärten oder Vereine. Die Anmeldung zu einer Führung ist unter Telefon 06202/15352 oder 06202/22240 möglich. zg