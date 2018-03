Anzeige

Gewertet wurden die Auftritte von Juryteilnehmern der tanzenden Vereine. Sie hatten auf Musik, Kostüme, Choreographie, Synchronität und den Schwierigkeitsgrad der Tanz- und Akrobatikelemente zu achten und entsprechend Punkte zu vergeben. Die Auswertungen übernahm Timo Orians mit seinem Team.

Mit von der Partie waren die Damenschautanzgruppe „Die Dancing Ladies“ des KC Maikammer, „Die Schlossfeen“ der Ruchemer Schlosshogger, „Die Pilwe Muddis“ der Pilwe aus Neckarau, die „Tanzelfen“ der Rohrhöfer Göggel, die „Asparagus Hexen“ des KV Dudenhofen, die „Crazy Ladies“ der Schlabbdewel Friedrichsfeld sowie die „LA Show Girls“ des TSV Langenbrücken und die „Kometenkracher“ des Carneval-Clubs Speyer. Bei den Herren präsentierten sich „Die Schlossprinzen“ der Ruchemer Schlosshogger, das „Dreamteam“ des Carneval Clubs Speyer, die „Dewelboys“ der Schlabbdewel aus Friedrichsfeld, die „Ranzengarde“ des KV Meckenheim, „Die Päädel Dancers“ des KC Maikammer und „Die Gassebuwe“ des KC Hassloch.

Mottos super gewählt

Die Mottos der einzelnen Auftritte waren super gewählt. Die aufwendigen Kostüme, Kulissen, Requisiten und Choreographien waren ein Augenschmaus. Bei manchen Beiträgen hielt es das Publikum und die mitgereisten Fangruppen der teilnehmenden Vereine vor Begeisterung nicht mehr auf ihren Sitzen.

Bei den Damen-Schautanzgruppen verwunderte es nicht, dass sich die „Kometenkracher“ aus Speyer mit ihrem fetzigen Auftritt „Celtic Rock – Finger weg vom Radioknopf“ den ersten Platz holten. Knapp dahinter lagen die „LA Show Girls“ aus Langenbrücken mit ihrer Interpretation des Mottos „Kino“. Platz Drei ging an die „Dancing Ladies“ aus Maikammer in ihren prächtigen Kostümen mit „Rock me, Amadeus“.

Bei den Männerballetten holten sich „Die Schlossprinzen“ der Ruchemer Schlosshogger den Sieg. Genial war ihre Power-Choreographie zu „Die Elwetritsche und ihre Jäger“. Zweiter wurden „Die Gassebuwe“ aus Hassloch mit ihrer aufwendigen Show mit Gruselfaktor unter dem Motto „Moulin Rouge after Midnight“. Die „Ranzengarde“ aus Meckenheim sicherte sich mit ihrem absolut sehenswerten Auftritt „Die Schöne und das Biest“ Platz Drei.

Nach der Siegerehrung stieg in der Halle und an der Bar der Tanzsportgarde die Party mit DJ Wolle. Die gesamte Verköstigung der Besucher wurde von den Mitgliedern des Jubiläumsvereins gestemmt.

Zum Thema Jubiläumsturnier der Tanzsportgarde Plankstadt