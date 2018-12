Altes Liedgut lässt Herzen höherschlagen

PLANKSTADT.Wenn Weihnachten nicht mehr weit ist, dann ist es an der Zeit für einen besinnlichen Nachmittag mit Musik und Gesang im Caritas Altenzentrum (CAZ). Dort ist der Musische Arbeitskreis aus Heidelberg zu Gast und Stimmung zieht ein – auch dank der Dekoration, die das gesamte Haus schmückt, wobei rote Farben dominieren. Ein Hingucker sind auch die Musiker und Sänger des Musischen Arbeitskreises, die in traditioneller Trachtenkleidung auftreten.

Mehr als ein halbes Jahrhundert gibt es den Arbeitskreis schon, der sich dem Erhalt alten Liedgutes und der Geschichten und Gedichte verschrieben hat. Gegründet von und mit Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten werden zudem die in der Heimat vorhandenen kulturellen Werte gepflegt. Chorleiterin Karin Teichert ist die gesamte Zeitspanne dabei und kennt die Traditionen bestens. So hat sie einen Reigen an festlichen Liedern zusammengestellt, deren Texte viele der Heimbewohner kennen und in die sie gern einstimmen.

Klangvolle Töne

Das klappte schon bei „Es kommt ein Schiff geladen“ bestens und ein vielstimmiger Kollektivchor klang durch den Begegnungsraum. „Ach Josef geschwind“, ein überliefertes Lied passend zum Advent aus dem Sudentenland, bringt ein Leuchten in die Augen und in der beginnenden Dämmerung draußen in den gesamten Raum, der in Kerzenlicht getaucht ist. Die über 50 Gäste stimmen gern „O Tannenbaum“ an, das kennen sie aus Kindertagen. Sehr klangvoll kamen die Töne daher. Gedichte wie „Wieder brennen die Kerzen“ und jenes von der erhabenen Christrose wurden von den Sängern vorgetragen.

Immer, wenn die Sänger ihre Stimmen erhoben, wurde es feierlich still im Raum, oder vereinzelt wurde mitgesummt. A cappella verliehen die Stimmen den Titeln Klang und Raum, vereinnahmten das Gehör und brachten innere Ruhe. Ähnlich verhielt es sich, wenn sie eine der bekannten Weisen anstimmte. Als „Stubenmusiker“ betiteln sich die vier Instrumentalisten, die mit Zithern und Gitarren musizieren, weil die Anzahl noch kleiner ist als bei der Kammermusik. Sie untermalten Zeit für eigene Gedanken mit ihrer Musik, bis der Chor mit dem außerordentlich festlichen „Auf, auf, es kommt der Tag“ aus der Steiermark den Höhepunkt der Gemeinsamkeit im Singen und Musizieren sowie den sehr feierlichen Schlusspunkt unter einen abwechslungsreichen Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und blendender Unterhaltung mit Nachklang setzte. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018