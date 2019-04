Am Aktionstag entsteht Bienenhotel

© spd

Plankstadt.Die CDU wird sich am dritten Aktionstag der CDU Rhein-Neckar beteiligen. An diesem Tag stehen Projekte im Vordergrund, die dem Allgemeinwohl und der Aufwertung der Gemeinde dienen.

Die Christdemokraten nutzen die Chance und werden bei dieser Aktion am Samstag, 27. April, um 10 Uhr am Alsheimer Weg ein Bienenhotel errichten. Die CDU sieht in der Aufrechterhaltung der Artenvielfalt und im Artenschutz wichtige Aufgaben, heißt es in einer Pressemitteilung. Ohne Gegenwirken wird das aktuelle Bienensterben in den kommenden Jahrzehnten zu zahlreichen Problemen führen.

Mit der Errichtung eines Bienenhotels möchte die CDU in diesem Bereich ihrer Verantwortung ein Stück weit gerecht werden und sich auch weiterhin für ähnliche Projekte einsetzen. Interessierte Bürger sind hierzu eingeladen und können dabei außerdem Fragen zur anstehenden Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, stellen, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

