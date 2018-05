Anzeige

PLANKSTADT.Christi Himmelfahrt oder „Vatertag“ das feiern doch nur die Jungen – oder? Stimmt nicht, schaut man auf dem Beuschlein-Hof vorbei, trifft man dort etwa die Kegler-AH „Ruhige Hand“, die beim Angebot der Handballer kräftig mitfeiern. Scherzhaft meinen die gestandenen Männer: „Das ist der einzige Tag, wo wir mal rausdürfen.“ Voller Lob sind Gerhard Weisbrod, Otto Chladek, Horst Speicher, Helmut Kramer, Franz Jarosch und Manfred Ruppert für die tolle Sause auf dem Bauernhof, die sie schon seit Jahren besuchen, weil es da so schön ist. Hier, wie überall an diesem Vatertag, dezimiert das Wetter die Besucherzahl. Den Fünferpack Frauen aus Oftersheim hält das Wetter allerdings nicht ab, Silvi erzählt: „Wir sind zusammen unterwegs, während unsere Männer in Oftersheim auf Tour sind. Das hier haben wir vor sechs Jahren für uns entdeckt und kommen seither immer wieder, weil hier alles zusammenpasst: Ambiente, Leute, Essen, Trinken.“

Sabine, Tanja, Bojana und Manuela stimmen ihr zu und prosten sich – ganz brav mit Wasser und Weinschorle – zu. Auch in diesem Jahr gilt für die Radlerinnen: „Wir versuchen, vor Einbruch der Dunkelheit zurückzufahren.“ Sagens, lachen und pflegen weiter den Genuss bei noch geringen Regen.

Treue Stammgäste

Es sind weniger Familien unterwegs, doch einige Kids spielen auf dem hauseigenen Kinderspielplatz, während die Eltern genießend an Tischen sitzen und sich unterhalten. „Wir haben unsere Stammgäste, die uns treu sind“, erklärt Andreas Großhans, der mit dem verjüngten Team verantwortlich fürs Fest ist. „Die Älteren haben sich schon vergangenes Jahr nach den Wahlen echt zurückgezogen, aber, wenn Fragen sind, sind sie für uns da“, freut er sich über den harmonischen Zuständigkeitswechsel.