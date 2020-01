Ampel und Einbahnregelung

Plankstadt.Achtung Autofahrer: Ampel und Einbahnstraßenregelung sind in der Jahnstraße/Ecke Schubertstraße notwendig. Dort muss nämlich eine Wasserleitung verlegt werden. Daraus ergibt sich ab sofort eine halbseitige Straßensperrung mit Ampelregelung für die Jahnstraße bis zum Freitag, 7. Februar. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit.

Die Einfahrt in die Schubertstraße von der Jahnstraße kommend ist daher bis zum Pestalozziweg als Einbahnstraße eingerichtet. Verkehrsteilnehmer, die von der Schuberstraße kommend zur auf die Jahnstraße wollen, müssen also den Umweg über Pestalozziweg und Humboldtstraße nehmen, schreibt die Gemeindeverwaltung. Es besteht in diesem Bereich keine Wendemöglichkeit für Lkw, teilt das Bürgeramt außerdem mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.01.2020