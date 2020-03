Andacht im Schaukasten

Plankstadt.Da keine Gottesdienste in der Kirche mehr erlaubt sind, geht die evangelische Gemeinde neue Wege: Im Schaukasten vor der Kirche finden die Gemeindemitglieder ab jetzt bis auf Weiteres jeden Dienstag und Freitag einen neuen Vers aus der Bibel und einen Gedanken-Impuls. „Bleiben Sie hier gerne kurz stehen, schauen Sie drauf und nehmen so einen Gedanken für den Tag mit“, lädt die Gemeinde ein.

„Vater unser im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen dürfen und dich um alles bitten dürfen. Danke, dass es dafür keinen festen Ort und keine festen Zeiten braucht“, so geht der derzeitige kleine Impuls los. Auf der Homepage www.ekiplankstadt.de findet man ab jetzt zu jedem Sonntag und den christlichen Feiertagen einen kleinen Impuls, damit man auch zu Hause Gottesdienst feiern kann – dieser ist aber auch zu den üblichen Gottesdienstzeiten in zwei Körben an den Eingängen der Kirche abzuholen. Auch für Kinder gibt es auf der Homepage kindgerechte Bibelgeschichten. grö

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.03.2020