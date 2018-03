Anzeige

Plankstadt.Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Mittwoch, 7. März, um 19 Uhr zur zweiten musikalischen Andacht in der Passionszeit in die Kirche ein.

In der Reihe „gemeinsam – einsam“ begegnen wir Judas, einem der zwölf Jünger. Einst fest in die Gemeinschaft eingebunden, ja sogar Amtsinhaber, kehrt er den Weggefährten plötzlich den Rücken – mehr noch: Er verrät Jesus. Für 30 Silberlinge? Für ihn sollen in dem Gottesdienst Egli-Figuren zu Wort kommen.

Das Levental-Trio mit Alexander Levental (Orgel), Susanne Phieler (Violine) und Stephanie Phieler-Gaidarow (Viola), das schon in früheren Andachten sowie bei unseren Neujahrsempfängen zu Gast war, untermalt die Szene musikalisch mit Werken von A. Dvorak, Ch.W. Gluck und J.M. Leclair. bw/zg