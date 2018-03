Anzeige

Plankstadt.„Judas im Kreis der Jünger“ – unter diesem Titel lädt die evangelische Kirchengemeinde am Mittwoch, 7. März, um 19 Uhr zur zweiten musikalischen Andacht in der Passionszeit in die Kirche ein.

In der Reihe „gemeinsam – einsam“ begegnen die Gäste Judas, einem der zwölf Jünger. Einst fest in die Gemeinschaft eingebunden, ja sogar Amtsinhaber, kehrt er den Weggefährten plötzlich den Rücken, mehr noch: Er verrät Jesus. Für 30 Silberlinge? – „Lassen wir ihn mit Egli-Figuren zu Wort kommen“, versprechen die Veranstalter für diesen besonderen Gottesdienst.

Das Levental-Trio mit Alexander Levental (Orgel), Susanne Phieler (Violine) und Stephanie Phieler-Gaidarow (Viola), das schon in früheren Andachten sowie bei den Neujahrsempfängen der evangelischen Gemeinden zu Gast war, untermalt die Szene musikalisch mit Werken von A. Dvorak, Ch.W. Gluck und J.M. Leclair. zg