Andacht mit Trompetenklang

Eppelheim.Neben den Sonntagsgottesdiensten möchte die evangelische Kirchengemeinde in diesem „anderen Advent“ jeweils mitten in der Woche die Möglichkeit bieten, in der Kirche zusammenzukommen, gemeinsam zu beten und zu lauschen. Noch zwei Mal, nämlich am Mittwoch, 16. und 23. Dezember, jeweils um 19 Uhr sind Interessierte eingeladen zu einer kleinen gottesdienstlichen Feier mit besonderem musikalischem Gepräge.

Am 16. Dezember gestalten Pfarrer Detlev Schilling, die Trompeter Clément Schuppert und Martin Hommel sowie Peter Rudolf an der Orgel die dritte Andacht im Advent. Der festliche Klang der Trompeten vermag Herzenstüren weit zu öffnen, dass „der König der Ehre einziehe“ … bald! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gelten die im Gottesdienst üblichen Schutzbestimmungen.

Im Werkkreis sind die Teilnehmer außerdem weiter fleißig. Socken in verschiedenen Farben und Größen, Schals, Tücher, Mützen, Taschen und auch Topflappen liefern sie gerne ganz kontaktlos nach Hause. Interessierte können sich gerne im Pfarramt unter Telefon 06221/76 00 27 melden. Dort erhalten sie die Telefonnummern der Verantwortlichen des Werkkreises.

Am Mittwoch, 23. Dezember, wird der Werkkreis zwischen 15 und 18 Uhr einen Stand auf dem Wochenmarkt betreiben. Die letzte Chance, sich mit wärmender Wolle für Hände, Kopf und Füße einzudecken, um in den Weihnachtsgottesdiensten nicht zu frieren. zg

