Andere Länder kulinarisch entdecken

Plankstadt.Gemütlich unter Bäumen im Grünen sitzen und dabei exotische Gerichte genießen – dazu lädt das Fest der Kulturen am Samstag, 13. Juli, von 16 bis 20 Uhr an der Grillhütte (Straße: Neurott) ein. Der Arbeitskreis Integration veranstaltet das Fest zum wiederholten Mal, damit Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander ins Gespräch kommen können.

Herzstück des Festes ist dabei das kulinarische Angebot, das echt exotisch ist und von Frauen aus den jeweiligen Ländern gemeinsam zubereitet wird.

Auf der Karte stehen Joloff-Reis aus Nigeria mit Hähnchen, Tomaten, Peperoni, Zwiebeln, Curry, Ingwer und Kochbananen, Zigni mit Injera (Rindergulasch mit Sauerteigbrot) aus Eritrea, Kabile Palau (Rindfleisch mit Mandeln, Pistazien, Rosinen und Karotten) aus Afghanistan sowie ein afrikanischer Gemüsetopf mit Erdnüssen. Wer Lust hat, diese Gerichte gemeinsam zuzubereiten, ist sogar am Freitag, 12. Juli, 17 Uhr in die Schulküche der Humboldtschule eingeladen. Rindswürste vom Grill runden dann am Samstag das Angebot ab. Für den süßen Hunger hat der Arbeitskreis Integration auch Kaffee und Waffeln dabei.

Und weil Eltern entspannt feiern können, wenn die Kinder beschäftigt sind, bietet der Arbeitskreis Integration auch Programm für die Kleinen an. Auf der grünen Wiese der Gänsweid bieten sich Fußball, Hufeisenwerfen oder Frisbee an. Ein besonders gut angenommener Programmpunkt im vergangenen Jahr war die Seifenblasenwerkstatt, die deshalb auch in diesem Jahr wieder für spannenden Experimente rund um die schillernden Kugeln sorgen soll. Der Verein Nhan Vo Dao bietet ein Mitmachtraining für Kampfkunst an und der Verein Postillion, der mobile Jugendarbeit anbietet, hat ein Graffitiprojekt im Gepäck.

Die Verantwortlichen hoffen auf viele Besucher, denn im vergangenen Jahr war das Essen am Ende komplett ausverkauft. Das würden sie sich diesmal auch wünschen. grö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.07.2019