Angebote finden auch im Sommer statt

Plankstadt.Die folgenden Sportangebote des Gesundheitssportvereins (GSV) werden auch in den Sommerferien stattfinden – wenn es das Wetter zulässt, dann auch im Freien in der Nähe der jeweiligen Hallen.

Montags, 15.30 Uhr: Stuhl-Yoga, Mehrzweckhalle;

montags, 19 Uhr: Jedermann-Sport, Turnhalle Friedrichschule;

montags, 20 Uhr: Herzsport, Turnhalle Friedrichschule;

dienstags, 10 Uhr: allgemeiner Rehasport, Mehrzweckhalle;

dienstags, 11.10 Uhr: Patienten Parkinson-Schlaganfall, Mehrzweckhalle;

samstags, 10 Uhr: Orthopädie (ohne Bodengymnastik), Turnhalle Friedrichschule;

samstags, 11 Uhr: Orthopädie II, Turnhalle Friedrichschule;

sonntags, 10 Uhr: Wandern (Treffpunkt bei der Grillhütte).

Die Teilnehmer der Sportkurse werden gebeten, in Sportbekleidung zu den Kursen zu kommen und vor dem Halleneingang im Freien zu warten, bis die vorige Sportgruppe die Halle verlassen hat. Freie Plätze kann der GSV zurzeit bei den Reha-Sport-Gruppen am Dienstag, am Samstag und bei der Jedermann-Sportgruppe anbieten.

Wer Interesse hat, kann sich telefonisch unter der Nummer 06202/92 49 30 melden oder im Internet unter www.gsv-plankstadt.de informieren. Gäste zum Schnuppern sind willkommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.08.2020