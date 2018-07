Anzeige

Plankstadt.Zur Jahresfeier versammelten sich die Mitglieder des SPD-Ortsvereins im Gemeindezentrum, wo durchweg Anspruchsvolles geboten wurde. Dazu gehörten interessante politische Aussagen, eine stilvolle Ehrung langjähriger Mitglieder sowie ein hervorragendes kaltes Buffet zum Brunch und ein musikalisches Programm mit vielen humorvollen Liedern in Kurpfälzer Mundart, erklärte der SPD-Ortsverein in einer Pressemitteilung. Fleißige Helfer hatten den Saal zuvor festlich dekoriert und das Buffet sorgsam angerichtet.

Den Auftakt der Veranstaltungen bildete der Mundartsänger Charly Weibel aus Reilingen mit dem besinnlichen Lied „Ich will, dass alles so weitergeht“. Im Anschluss begrüßte der Ortsvereinsvorsitzender Professor Dr. Jürgen Kegler die Anwesenden, insbesondere die Jubilare Angelika Elsner, Gaby Wacker und Herbert Meckler und ging dann auf die ersten 100 Tage der schwarz-roten Bundesregierung ein, wobei er in erster Linie eine neue europäische Vision vermisste.

Die Geehrten 50 Jahre Mitgliedschaft: Angelika Elsner. 45 Jahre: Gaby Wacker und Günter Philipp. 35 Jahre: Axel de With. 30 Jahre: Herbert Meckler. 20 Jahre: Birgit Schramm.

Verärgert über CSU

Von der Bundes-SPD forderte er eine klare Stellungnahme zur Flüchtlingsfrage. Große Sorgen bereiteten das Erstarken der politischen Rechte und die CSU, bundesweit eine kleine Minderheit, spiele sich auf wie eine Bundespartei, erklärte Kegler. Eine gerechte Verteilung des Privatvermögens habe man bislang nicht zustande gebracht. Kegler forderte jährlich vom Bund 14 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau. In dieser Höhe würden sich auch die Kosten des Bundes für die Unterbringung der Flüchtlinge belaufen.