Angst, etwas zu verpassen

Alle Veranstaltungen abgesagt, Vereine haben den Betrieb eingestellt, das öffentliche Leben steht still und man soll seine sozialen Kontakte auf das Nötigste beschränken – was wir zurzeit erleben, ist eine Ausnahmesituation. Ich möchte das Ganze nicht schön reden, es wird sicherlich für die meisten Menschen eine Herausforderung. In einem Aspekt könnte es aber auch eine Erleichterung bringen. Denn es gibt Menschen, die an der „fear of missing out“ (FOMO) leiden, also an der Angst, irgendetwas zu verpassen. Das Phänomen beschreibt die zwanghafte Sorge, eine soziale Interaktion, eine ungewöhnliche Erfahrung oder ein anderes befriedigendes Ereignis zu verpassen und nicht mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Die Techniker-Krankenkasse bezeichnet das sogar als erste Social-Media-Krankheit. Wenn jetzt nichts mehr stattfindet und man sich zu Hause einigeln soll, kann man ja gar nichts verpassen. So verwandelt sich FOMO vielleicht auch in JOMO, der „joy of missing out“, also der Freude, etwas zu verpassen. Dann kann man vielleicht sogar sagen: „Heute nichts erlebt – auch schön!“

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.03.2020