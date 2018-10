Arbeitsgruppen planen die große Sause

Plankstadt.Bürgermeister Nils Drescher freute sich zu Beginn des Vereinsforums zur 1250-Jahr-Feier 2021 über das zahlreiche Erscheinen der Vereine. „Das zeigt, dass die Vereine Interesse haben, das Fest mitzugestalten“, so Drescher. Wichtig sei ihm, dass die Feierlichkeiten, ein Fest „von Plänkschder für Plänkschder“ werden. Um sich einige Inspirationen und Ideen zu holen, wie die Feierlichkeiten 2021 ablaufen könnten, berichtete Amtsleiter Julien Christof in einem Impulsvortrag über die Erfahrungen beim Gemeindejubiläum in Heddesheim.

Danach erinnerte sich Ulrich Kobelke an die Veranstaltungen zum 1200-jährigen Bestehen der Gemeinde. Die Moderatorin des Abends, Anni Schlumberger, erläuterte dann, wie der Beteiligungsprozess in Plankstadt ablaufen soll. Ziel des Vereinsforums sei es, die Ideen für die Feierlichkeiten gemeinsam zu erarbeiten und diese zu ordnen. Dazu taten sich die Vereine in kleinen Gruppen zu den Themen „Musik und Kultur“, „Heimat und Brauchtum“, „Soziales“ und „Sport und Bewegung“ zusammen. Gemeinsam überlegten die Vereine nicht nur Ideen, sondern auch welche Projekte, wie von wem umgesetzt werden und welche Kooperationsmöglichkeiten sich ergeben könnten.

So konnte sich beispielsweise die Arbeitsgruppe „Musik und Kultur“ ein gemeinsames Chorkonzert der Gesangsvereine in Plankstadt vorstellen, das den Titel musikalische Zeitreise trägt. Für eine Veranstaltung zum Thema historische Landwirtschaft und eine Ausstellung oder einen Umzug zum historischen Handwerk sprach sich die Arbeitsgruppe „Heimat und Brauchtum“ aus, während sich die Arbeitsgruppe „Soziales“ ein historisches Ferienprogramm und einen ökumenischen Gottesdienst wünschte.

Wettbewerb der Codex-Gemeinden

Am Ende sammelte Schlumberger die Vorschläge und fügte sie zu einem ersten Entwurf zusammen. Dieser sieht ein prall gefülltes Festwochenende mit verschiedenen Aktivitäten vor. Von Sportwettkämpfen über ein Jugendcamp für die Jugendlichen aus Plankstadt und der Partnerstadt, über Konzerte des Musikvereins und ein Chorkonzert bis hin zu einem Umzug oder einer Ausstellung zum historischen Handwerk, einer Jubiläumsparty mit Liveband und einer Modenschau vor, sind jede Menge Ideen für die Feier gesammelt worden, so die Mitteilung weiter.

Im Gespräch sei auch ein Theaterprojekt und ein Wettbewerb der Gemeinden, die im Lorscher Codex erwähnt wurden, um auch Besucher von außerhalb zu erreichen, sowie ein Mittelaltermarkt.

Details sollen folgen

„Das Festwochenende wird auf jeden Fall ein verlängertes Wochenende sein müssen“, so Schlumberger. Sie könne sich die Veranstaltungen von Donnerstag bis Montag vorstellen. Genauere Details seien aber in den nächsten Veranstaltungen und Treffen zu erarbeiten. Neben dem zentralen Festwochenende sollen nach dem Willen der Vereine übers Jahr verteilt diverse andere Veranstaltungen wie eine Ausstellung zu Landwirtschaft und eine Ausstellung zu historischen Büchern stattfinden.

Für die Vereine war auch klar, dass die Vereinsjubiläen 40 Jahre Partnerschaft mit Castelnau, 75 Jahre Hundesport- und Angelsportverein und 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr einen Platz im Veranstaltungskalender des Jahres erhalten werden.

Zum Abschluss bedankte sich Bürgermeister Nils Drescher bei den Vereinen, die den Ideenspeicher für das Fest gut gefüllt haben. Nun gelte es, Detailfragen zu klären und bei dem Bürgerforum weitere Vorschläge zu sammeln, die bestehenden Ideen zu konkretisieren und Mitstreiter für die einzelnen Projekte zu finden, so Drescher. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018