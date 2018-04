Anzeige

Der Umzug 2017 hatte einige Kosten aufgeworfen, aber die Kegler haben auch hier auf die kommenden Jahre gesetzt: Einheitliche Plakate wurden produziert und weisen seit dem Osterwochenende auf das Event hin, Flyer im gleichen schwarz-weiß-gelben Look sind in Geschäften ausgelegt. Die Sporthalle wird auch heuer eine Kaschierung erhalten, dass sie kaum als solche wiedererkennbar ist. „Wir haben die Erfahrungen, gerade, was die Beschallung anbelangt, ausgewertet“, beschreibt Günther Bauer, dass es ein paar Veränderungen – „ein Fine-tuning“ – geben wird.

Der Außenbereich für Raucher bleibt, die Vorteile der neuen Örtlichkeit bleiben auch: Es gibt Parkplätze genug, viele der Stammgäste können locker zu Fuß kommen, die sanitären Anlagen sind da. „Auf jeden Fall steht das Konzept, bei Getränken und Verpflegung auf hochwertige Ware regionaler Partner zu setzen“, schildert Bauer, dass weiterhin die örtlichen Bäckereien, der Metzger, dazu die bewährten Weine der Winzergenossenschaft Königsbach, Cocktails und Gerstensaft für den Gaumengenuss sorgen werden. Ein wenig abgespeckt zwar, „weil einige Angebote einfach nicht mehr nachgefragt werden“, was jedoch nicht für die Dauerbrenner Bratwurst und Steak gelte, so Bauer.

Super Mix der Genres

Nicht zuletzt sind „Art of Rock“ – die Band für Partymusik zum Abtanzen aus den 1970er bis 1990er Jahren – im Boot, als Garanten für Feiern satt. „Art of Rock“ sind Jessica Sold (Gesang), Martin Berlinghof (Bass), Harald Gaa (Gesang), Eric Maurer (Schlagzeug, Gesang), Stefan Brandt (Gitarre) und Christopher Stumpf (Keyboards, Gesang) – sie präsentieren Covers mit eigenem Touch in englischer und deutscher Sprache in coolem Mix aller Genres.

Für das Publikum „18 aufwärts“ ist also einiges geboten – und das Beste: Der Eintritt ist und bleibt kostenlos. Rege unterwegs sind die SKCler schon jetzt, damit alles klappt am Montag, 30. April. „Wir freuen uns auf Wiederholungstäter und viele Neue, die zum Feiern und Abtanzen kommen wollen“, versichern Vörg und Bauer, die vier neue Mitstreiter aus Brühl in ihren Reihen begrüßen dürfen und am Event selbst vom Aufbau und Dekoration bis Abbau am 1. Mai insgesamt 35 Helfer aufbieten. Zwei davon sind beim Vorgespräch dabei: Andreas Deininger und Holger Beck, die das Plakatieren übernehmen und bei Auf- und Abbau sowie bei der Technik engagiert sind.

Hand in Hand arbeiten

„Wir sind ein großes Team, das hervorragend Hand in Hand arbeitet, jede Position agiert selbstverantwortlich im großen Ganzen“, sehen Vörg und Bauer auch dem 14. Rock in den Mai mit viel guter Laune entgegen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.04.2018