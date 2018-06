Artisten für den Zirkus gesucht

Anzeige

In der zweiten Woche starten – nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr – neue Workshops in Plankstadt – am Dienstag, 28. August, in der Mehrzweckhalle. Fünf Tage lang können Kinder ab drei Jahren und Jugendliche bis 16 aus Plankstadt und dem Kreis an dem Projekt teilnehmen. Abschlusspräsentation in der Mehrzweckhalle Plankstadt ist am Samstag, 1. September. Für Einkommensschwache ist die Teilnahme kostenlos. zg

