Auch an Veganer ist gedacht

Anzeige

PLANKSTADT.Gerade ist das Schulfest zu Ende, da geht es im Keller der Humboldtschule in den Schulküchen erst richtig zur Sache. Salehi Zolfagar, Jeanette Kolb, Najib Amini, Claudia Wacker, Shamal Momand, Dagmar Sturm und Claudia Wiegand kochen für 120 Personen vier Gerichte, die es beim Fest der Kulturen am heutigen Samstag gibt.

Eine ordentliche Menge Gemüse, Kartoffeln, Reis, Rind- und Lammfleisch haben sie in die Küche geschleppt, Koriander, Thymian und viele Gewürze liegen auf den Arbeitsflächen. Samri Gebremedhin aus Eritrea beginnt, in einer großen Schüssel Weizen- und Maismehl mit Wasser zu verarbeiten: „Das gibt Injera“, sagt sie, also die leicht säuerlichen Fladen, in die „Zigni“, das würzige Rindfleisch, eingewickelt wird. Drei der Männer gehen an das Kochen von „Kabile Palau“, das ist ein Gewürzreis aus Basmatireis (siehe Rezept). Die Afghanen schnippeln Gemüse, schneiden Fleisch und pulen die Pistazien aus den Schalen.

Unmengen an Zwiebeln sind für „Domoda“, einen gambischen Lammeintopf mit Kartoffeln, Weißkohl und Erdnusssoße, zu schälen und hacken. Leichten Couscous wollen die Männer später noch ansetzen. „Wir haben auch an Vegetarier und Veganer gedacht“, schildert Claudia Wiegand vom Organisationsteam, dass sie einen afrikanischen Gemüsetopf zubereiten. Die grünen Bohnen, Zwiebeln, Knoblauch Tomaten, Kartoffeln und Erdnüsse lassen erwarten, dass der gehaltvoll wird.