Auch das Jugendzentrum will nähen

Plankstadt.Alle Menschen, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen oder Einkaufen gehen, müssen ab Montag, 27. April, zumindest einfache Mund-Nasen-Bedeckungen, so genannte Community-Masken, tragen. Es stellt sich die Frage, wie man jetzt an eine adäquate Bedeckung kommt: Gibt es die im Rathaus?

„Nein, im Rathaus werden keine Masken ausgegeben, wir haben für die Bevölkerung keine Masken erhalten“, erläutert Bürgermeister Nils Drescher. Eine Maske ist auch gar nicht nötig, zum Beispiel reicht auch ein Tuch über Nase und Mund, so hat dies auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann erläutert. Im Internet gibt es auch diverse Anleitung zum Selbermachen. „Wir haben auf unserer Homepage einen entsprechenden Hinweis mit Empfehlungen und Verlinkungen eingestellt, hier sollte jeder für sich aktiv werden“, zudem würde beim Wochenmarkt am Donnerstag eine private Masken-Näherin mit einem Stand vertreten sein, so Drescher.

Hygieneregeln einhalten

Obendrein sind Masken unterschiedlicher Ausführung auch in vielen Apotheken und im Handel oder online zu bekommen. Auch das Jugendzentrum will in einer Onlineaktion Masken basteln. Fakt ist: Die Masken sind nur für den privaten Gebrauch zu nutzen. Elementar wichtig ist, dass zu allen weiteren Schutzmaßnahmen die Hygieneregeln des Robert-Koch-Instituts weiterhin konsequent eingehalten werden. Der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu anderen Menschen muss eingehalten werden. Wie ziehe ich die Maske an? Die Hände vorher gründlich mit Wasser und Seife waschen und die Innenseite der Maske nicht anfassen. Die Maske über Nase, Mund und Wangen legen und mit Gummi- oder Bindebändern festanliegend fixieren.

Beim Abnehmen gilt: Auf der Außenseite finden sich potenziell Kontaminierungen, deshalb sollte man diese nicht berühren. An den Befestigungsbändern öffnen und abnehmen, danach Hände waschen und Stoffmasken täglich bei mindestens 60 Grad waschen, vollständig trocknen. „Die Selbstschutzmasken nützen gegen die Verbreitung des Virus und schützen so vor Erkrankungen und Todesfällen. Probieren wir es, ich gehe mit gutem Beispiel voran“, appelliert der Bürgermeister. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.04.2020