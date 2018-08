Auf den Spuren von Limburgs Historie

Plankstadt.Limburg an der Lahn war Ziel des Jahresausflugs des Vereins der Hausfrauen, das mit zwei Bussen gut gelaunter Damen angesteuert wurde. Begrüßt wurden sie von Thea Fritz und Anita Weick und schon während der Fahrt mit Informationen versorgt von Anneliese Ochs, die aus Limburg stammt.

Zunächst begann der Tag auf einem Freizeitgelände unter Bäumen mit ausgiebigem Brunch und Sektumtrunk, danach gab’s Kaffee und Kuchen. Bei der Stadtführung am Nachmittag, aufgeteilt in drei Gruppen, wurde den Teilnehmerinnen die Historie der Stadt vermittelt.

Über allem thront das majestätische Wahrzeichen der Stadt über der Lahn, der Dom St. Georg zu Limburg, mit sieben Türmen, die sieben Sakramente symbolisierend, in rheinischer Spätromanik und Frühgotik. Nach den Kulturgenüssen und Freizeit in der Altstadt wurde der Abschluss in der Weinheimer Hausbrauerei angesteuert. Bei erfrischendem kalten Buffet und Bier ließen die Ausflügler die Tageserlebnisse Revue passieren. tf

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.08.2018