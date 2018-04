Anzeige

Plankstadt.Beim monatlichen Treff der Lokalen Agenda war der Einfluss von Kohlendioxid auf den Klimawandel eines der Themen, heißt es in einer Pressemitteilung. Christoph Ruebeling versuchte anhand von Untersuchungsergebnissen des Weltklimarates (IPPC) zu zeigen, wie das Klima von der kurzwelligen Sonnenzustrahlung und den Absorptions- und Reflexionseigenschaften der Atmosphäre für Wärmestrahlung im Gleichgewicht gehalten wird.

Bis zum Jahr 1750 war die Konzentration der sogenannten Treibhausgase in der Atmosphäre relativ konstant. Erst danach, mit Beginn der Industrialisierung, hat sie sich durch das verstärkte Verbrennen von Kohlenstoff und die ausufernde Landnutzung deutlich erhöht. Die Informationen über die Treibhausgaskonzentration stammen aus Gaseinschlüssen von bis zu 900 000 Jahre alten Eisbohrkernen in der Antarktis. Dabei sind die Hauptbestandteile der Atmosphäre, Sauerstoff und Stickstoff, kaum von Bedeutung, obwohl sie etwa 99 Prozent der Masse der Atmosphäre ausmachen. Die nur in Spuren in der Atmosphäre vorhandenen Treibhausgase (Kohlendioxid, Methan, Lachgas) absorbieren die vom Erdmantel ausgehende Wärmestrahlung und reflektieren einen Teil davon zur Erde zurück. Dieser ab der Industrialisierung zunehmende Wärmeintrag hat dazu geführt, dass der Weltklimarat derzeit weiter steigende Klimaerwärmung erwartet.

Es gibt jedoch auch Veröffentlichungen, die den Einfluss der Treibhausgase auf den Klimawandel bestreiten. Als Beweis dieser These wird angeführt, dass es über die letzten Jahrhunderte immer wieder schwankende Temperaturverläufe auf der Erde gab und dass immer wieder Warmperioden von Eiszeiten abgelöst wurden. zg