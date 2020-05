Auf die Treppe, fertig, los!

Hallo Kinder! So richtig hopsen, schaukeln, rennen, balancieren – das alles macht ihr doch bestimmt richtig gerne, oder? Zum Glück können wir endlich wieder mit unseren Freunden auf unseren Lieblingsspielplätzen toben und mit den Freunden im Verein trainieren, etwa im Fußball. Das ist gut so! Viel Bewegung macht nämlich richtig stark. Euer Gleichgewicht schult ihr beim Klettern – aber bitte nicht so hoch. Gut ist es, auch etwas Neues auszuprobieren. Meine liebe Freundin Ellie Ente ist letztens einfach rückwärts gelaufen. Das sah wirklich sehr komisch aus. Sie hat mir erklärt, dass sie dadurch klüger wird. Ich habe es ausprobiert und glaube, dass sie recht hat. Versucht es doch einfach selbst einmal. Um euch zu bewegen, müsst ihr natürlich nicht immer aufwendig Sport machen. Geht einfach zu Fuß oder fahrt mit dem Fahrrad zu eurem Lieblingsspielplatz. Dafür könnt ihr natürlich auch ein Skateboard, Inlineskater oder einen Roller benutzen – mit Schutzkleidung, damit ihr euch nicht verletzt. So seht ihr die Welt immer anders und bekommt einen freien Kopf. Bewegung geht aber noch viel einfacher. Fahrt ihr oft mit einem Fahrstuhl, dieser engen, lauten und hässlichen grauen Kiste? Das muss nicht sein. Benutzt einfach die Treppe. So geht es meistens auch viel schneller. Und es tut auch Mama und Papa gut.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.05.2020