Auf diese beiden ist immer Verlass

Plankstadt.Seit 25 Jahren sind diese beiden nun schon im Dienst: Diana Giacci und Michael Seifert-Kiss feiern ihr Dienstjubiläum bei der Gemeinde Plankstadt. Im Beisein von Hauptamtsleiter Stephan Frauenkron, Bauamtsleiter Andreas Ernst, Kämmerer Hans-Peter Kroiher und Markus Kumpf vom Personalrat überreichte Bürgermeister Nils Drescher den Jubilaren jeweils eine Urkunde.

„Sie beide sind schon lange in Plankstadt tätig“, sagt Drescher. Diana Giacci, die derzeit im Bauamt arbeitet, habe sogar ihre Ausbildung bei der Gemeinde absolviert. „Sie sind die zentrale Schaltstelle und das Rückgrat des Bauamtes. Sie sind immer hilfreich und verlässlich, Ihre Kollegen wenden sich gerne an Sie“, fand der Bürgermeister persönliche Worte für seine Mitarbeiterin. Mit Giacci zusammenzuarbeiten mache einfach Spaß, denn sie sorge immer für gute Stimmung im Bauamt und erledige ihre Arbeit sehr gewissenhaft. Auch über Michael Seifert-Kiss, seit 15 Jahren als stellvertretender Kämmerer für die Finanzen der Gemeinde mitverantwortlich, berichtete Drescher nur Gutes. Sehr früh habe Seifert-Kiss Verantwortung übernommen und bisher viel erreicht. „Ich erinnere mich dabei auch an die Umstellung auf die neue Doppik. Sie haben sich engagiert und so hatten wir bereits zum Start ein optimales System. Schnell bereiten Sie komplexe Sachverhalte auf. Ich bin stolz auf unsere Kämmerei“, betonte er. Hauptamtsleiter Stephan Frauenkron schloss sich diesen herzlichen Worten an. „Ich kann nur Danke sagen – und das sind ernst gemeinte Worte“, meint er.

Bauamtsleiter Andreas Ernst und Kämmerer Hans-Peter Kroiher berichteten ebenfalls von der guten Zusammenarbeit mit den Kollegen. „Sie zusammen sind 50 Jahre geballte Verwaltungsarbeit“, meinte Markus Kumpf als Vertreter des Personalrates. Diana Giacci sei stets die gute Seele des Bauamtes und glänze mit Fachwissen und Erfahrung.

Michael Seifert-Kiss sei zunächst im Personalamt tätig gewesen, bevor er in die Kämmerei kam. Seine Hilfsbereitschaft sei nicht selbstverständlich und sein Wissen eine Bereicherung. „Für mich ist es eine besondere Ehre, dass wir unsere Jubiläen zusammen feiern, da wir quasi Amtsgeschwister sind“, erzählte Seifert-Kiss und erinnerte sich an seinen ersten Tag im Plankstadter Rathaus, als Giacci ihn im Sekretariat begrüßte.

Kein Wunder also, dass die beiden Hauptpersonen aus dem Strahlen gar nicht mehr herauskamen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.09.2020