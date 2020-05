Aufs Wachstum kann man sich hier verlassen

Plankstadt.Nach und nach kommen die Lockerungen in der Corona-Krise – man darf wieder im Restaurant sitzen und sich mit Personen aus einem weiteren Haushalt in der Öffentlichkeit treffen. Lange Zeit galt aber „Bleiben sie zu Hause“. Glücklich derjenige, der einen Garten hat und so immer auch die Natur genießen kann.

„Für mich ist es wichtig, in der Natur zu sein und etwas Sinnvolles zu tun. Das

...