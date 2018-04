Anzeige

Plankstadt.Die Eröffnung des Blumenschmuckwettbewerbs der Gemeinde erfolgt am Samstag, 28. April, um 15 Uhr auf dem Vereinsgelände des Obst- und Gartenbauvereins. Bei Kaffee und Kuchen treffen sich die Gemeindevertreter, Vereinsmitglieder und alle interessierten Gartenfreunde. Für den Wettbewerb wird eine vom Verein gestellte Bewertungskommission aufgerufen, die Objekte in der Gemeinde durch mehrere Bewertungsrundgänge über das Jahr verteilt zu begutachten. Hier wird nach Kriterien wie Farb- oder Artenvielfalt, Sorgfalt der Bepflanzung und Abstimmung der Pflanzen zur Umgebung bewertet. Der Abschluss findet im neuen Jahr statt, in einer von der Gemeinde veranstalteten Ehrungsfeier. zg