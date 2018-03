Anzeige

Plankstadt.Von Gründonnerstag bis Ostermontag feiert die evangelische Kirchengemeinde viele verschiedene Gottesdienste, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Gründonnerstag, 29. März, um 19 Uhr feiert die Gemeinde in Erinnerung an die Einsetzung des Abendmahls ein Tischabendmahl im Gemeindehaus. In Fortsetzung der Passionsandachten wird die letzte Mahlzeit Jesu mit den Egli-Figuren aufgestellt. Nach dem gemeinsamen Essen wird das Abendmahl an den Tischen gefeiert. Zum Abschlusslied und Segen zieht die Gemeinde in die Kirche.

Am Karfreitag, 30. März, ist Gottesdienst mit Abendmahl (mit Wein im Gemeinschaftskelch) um 10 Uhr in der Kirche. Der Kirchenchor singt dabei. Um 16.30 Uhr feiert Pfarrer Martin Schäfer den Karfreitagsgottesdienst im Caritas-Altenzentrum. Das Abendmahl wird im Sitzen in den Reihen ausgegeben. Darum sind gehbehinderte Menschen zu diesem Gottesdienst besonders eingeladen.

Konfirmanden werden getauft

In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag feiert die Kirchengemeinde den Übergang aus dem Dunkel in das Licht mit Jesu Auferstehung. Um 23 Uhr lädt sie deshalb zur Feier der Osternacht ein. Gemeinsam mit Konfirmanden, dem Betreuerteam und der Jugendgruppe feiert Pfarrer Martin Schäfer diesen Gottesdienst, in dem auch Konfirmanden getauft werden. Die Osterkerze, die in diesem Jahr von der Jugendgruppe gestaltet wurde, bringt das Licht in die dunkle Kirche. In diesem Gottesdienst wird das Abendmahl mit Einzelkelchen und Saft gefeiert. Orgelklang und Glockengeläut begleiten die Gemeinde.