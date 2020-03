Aus dem vierten Ei schlüpft Spatz Friedrich

Plankstadt.Es beginnt alles an einem Frühlingsmorgen im Hinterhof eines dreistöckigen Hauses. Auf dem Hof eine Kastanie, in der sich ein Spatzennest befindet. In dem Nest sind drei Eier und eigentlich ist es schon voll, doch es kommt noch ein viertes Ei dazu – das Nachzügler-Ei.

Die beiden Figuren-Darsteller Ute Wange in der Rolle als Irene Schmidt und Stefan Christ als Karl Dudek agieren in dem Stück „Das vierte Ei“ in, um und mit einem großen Papierwürfel. Es wird gezeichnet, geschnitten und verknittert, bis schließlich aus dem Papierwürfel auf wundersame Weise die Geschichte vom vierten Ei entsteht und unterschiedliche Figuren täuschend echt zum Leben erwecken.

Sie fliegen durch die Gegend

„Das ist die Geschichte von einem Raubvogel“, erzählt Erfinder Karl Dudek zu Beginn. Als drei der vier Küken nach und nach schlüpfen, zeigen sich die Kinder fasziniert. „Oh, ein kleiner Spatz“, ruft ein Mädchen in erster Reihe. Die drei Spatzenkinder entwickeln sich prächtig und fliegen schon früh durch die Gegend – alle, bis auf das vierte Ei. Aber eines Tages schlüpft auch das Nesthäkchen namens Friedrich, was für helle Begeisterung bei den jungen Zuschauern sorgt. Obwohl Friedrich viel kleiner als seine Geschwister ist, gibt er seinen Traum vom Fliegen nicht auf. Und so startet er eines Tages seine ersten Flugversuche. Die sechsjährige Verena findet Friedrich „sehr mutig“, wie sie im Nachhinein erzählt.

Die vier Spatzen fliegen also von dem Tag an gemeinsam durchs Leben, bis zu dem Moment als die Nachbarskatze auf den Hof kommt und Friedrich am Flügel verletzt. Nicht nur seine Spatzengeschwister, sondern auch die Kinder zeigen sich besorgt, wie es mit Friedrich wohl weitergeht.

Nun haben drei Ratten ihren großen Auftritt – die Schiffsratte Hein, die Leseratte Frieda und die Laborratte Rudi. Friedrich ist nämlich bei den Ratten im Kellerloch gelandet. Die Frage, ob Ratten eigentlich Spatzen fressen, verneinen die Kinder lautstark. Und als sie dann noch erfahren, dass Spatzen gar keine Würmer und Haselnüsse essen, wie sie eigentlich vermuten, sondern Raupen, zeigen sie sich erstaunt.

Ratten bauen neue Flügel

Die drei Ratten helfen Friedrich schließlich dabei, dass er wieder fliegen kann, indem sie ihm neue Flügel bauen. Dass die Ratten so lieb sind, findet die vierjährige Leila besonders schön. Von diesem Tag an besuchen die Spatzen die Ratten täglich und sie werden Freunde.

Ein Wunsch hätte aber der vierjährige Luigi noch gehabt. Denn nachdem sich Irene Schmidt zum Schluss vor lauter Freude über die Rettung Friedrichs bei Karl Dudek mit einem Wangenkuss bedankt, findet Luigi, „dass beide noch heiraten müssen, weil wenn man sich lieb hat und sich küsst, man auch heiraten muss“.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.03.2020